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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Umreden dönen hiçbir milletvekili yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, konuşmasında, umreden dönen hiçbir milletvekilinin bulunmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop: "(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş."

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