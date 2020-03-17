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KYK yurtları iyi değil algısı yapanlara böyle cevap verdi!

Umre'den dönüp Ankara, İstanbul, Konya gibi yerlerdeki KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların iyi şartlarda olmadığı iddiaları üzerine orada kalan bir vatandaşın paylaşım yaptığı video günün çok konuşulanı oldu.

Tüm dünyayı olumsuz etkisi altına alan Coronavirüs sonrası ülkeler olağanüstü bir teyakkuza geçti. 

Türkiye'de virüs için aldığı önlemleri genişletirken, Arabistan'dan umre vazifelerini yerine getiren vatandaşları ülkeye getirdi. Ankara, İstanbul, Konya gibi illerde KYK yurtlarına yerleştirilen vatandaşların iyi şartlarda olmadığı iddiaları gündeme geldi. 

Bu çıkan söylentiler sonrası orada karantina altında olan bir vatandaş, paylaştığı videoda yurtların ne kadar temiz, ne kadar düzenli olduğunu söyledi. Yurttaki odayı görüntülerkeni kısa bir konuşma yaptı ve kendilerini bekleyenlerin gönüllerinin rahat olmasını sabır etmesini istedi. 

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