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Mustafa Sandal'dan koronavirüs iddiasına videolu yanıt!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yabancı misafirlerin de katıldığı bir düğün sonrasında koronavirüs şüphesiyle evinde karantina altına alındığı iddia edilmişti. Mustafa Sandal, korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı.

Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden hakkındaki koronavirüs iddialarına yanıt verdi.

"HERKES GİBİ EVDEYİM VE ÇALIŞIYORUM"
Evde çalışırken sosyal medyada video paylaşan Sandal, iddiaları yalanlayarak “Ben de herkes gibi evdeyim. Çocukları uyuttum biraz önce. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok” dedi.

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