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Ahmet Çakar'dan şok iddia! 'Koronavirüsten 2 vatandaşımız öldü'

Beyaz TV canlı yayınında Ahmet Çakar, Türkiye'de 2 kişinin koronavirüsten (Covid-19) öldüğünü iddia etti.

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, dün geceki Beyaz TV canlı yayınında Türkiye'de 2 kişinin koronavirüsten (Covid-19) öldüğünü iddia etti. Çakar, Beyaz Futbol programında yaptığı açıklamada, "2 vefatımız var korona’dan, Sayın Bakan sanıyorum ki açıklayacak birazdan benim devlet içindeki bağlantılarım ve doktor olmam nedeniyle bunu üzülerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölüm iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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