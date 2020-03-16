Konya'da karantina altına alınan bazı umreciler kaçmaya çalıştı
KONYA'da 'umre dönüşü koronavirüs tedbirleri' nedeniyle öğrenci yurtlarına yerleştirilen vatandaşlar, kaçmaya çalıştı. Yurdu terk etmek isteyen vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri gün geçtikçe genişletiliyor. Son olarak umreden dönen binlerce vatandaş 16 ilde tedbir amaçlı öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. 14 günlük karantina süresini geçirmesi istenen vatandaşlar ise yurtların kötü durumda olduğundan şikayetçi oldu.
Kaçmaya çalıştılar
Konya’daki Tahir Büyükkörükçü Yurdunda kalan vatandaşların ise kaçmaya çalıştığı belirtildi. Kötü şartlardan dolayı yurdu terk etmek isteyen vatandaşların, kendilerini engellemek isteyen polislerle arbede yaşadığı ortaya çıktı.