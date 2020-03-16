Sunucu Burak Akkul : Koronavirüs testim pozitif çıktı söylemiyorlar

TEVE 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Çok Gezenti isimli programı sunan Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Korona testinin yapıldığını ancak sonucu öğrenemediklerini söyleyen Akkul, "Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz..." deyip takipçilerinden destek istedi.

"Çok acı çekiyoruz"

Gezi programı hazırlama için dünyayı gezen Akkul, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce can alan koronavirüs şüphesiyle 5 gün önce hastaneye kaldırıldı.

"Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum"

Twitter hesabından hasta yatağından bir video yayınlanan Akkul, Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Ünlü sunucu videosunda şunları söyledi:

Çok Gezenti gibi bir işi yapmanın getirisi belki de... 5 gün oldu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona şüphesiyle karantinadayım ve tedavi görüyorum. Bence korona pozitif öyle tedavi görüyorum.

Ama şöyle bir şey var; maalesef 96 saat oldu, eşime de bana da bunun sonucunu söylemiyorlar.

Sizden ricam bu videoyu mümkün olduğunca yaymanız... Bakanlıklara çok rica ediyorum bize bu sonucu söylemeleri lazım. Çok üzülüyoruz, çok acı çekiyoruz...