Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında Özcan Eren olayı!

ATV'de ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 7 Şubat tarihinden beri kayıp Özcan Eren'i arama çalışmaları devam ederken bu gün olay ile ilgili yeni gelişme yaşandı. 22 yaşındaki Özcan Eren'in bir anda ortadan kaybolmuş ve dede Şaban Eren'de 450.000 TL fidye istenmişti. 20 yaşındaki Özcan Eren'i en son gören kişi ise 50 yaşındaki Veteriner Mehmet bey. Baraj gölünün yakınında bulunan kesik kol ise olayın akışını değiştirdi. Peki, Müge Anlı'daki kayıp Özcan Eren bulundu mu? Bulanan kesik kol kime ait? Veteriner Hekim Mehmet olayın neresinde?

İsmail ve Hatice Eren çifti, şubat ayında Manisa Soma'dan kaybolan 22 yaşındaki oğulları Özcan Eren'i bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan bir fidye mektubu dikkat çekti. 450 bin lira istendiği yazan fidye mektubunda kullanılan ifadeler, Müge Anlı ve program yorumcuları tarafından çocukça bulunmuştu ancak son gelişmeler ardından mektubun hedef şaşırtmak için yazıldığı ortaya çıktı.

Kesik kol Özcan Eren'e mi ait?

Cumartesi günü ise Manisa'da Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında kesik insan kolu bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede insan kolunun bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Çalışmalarda kolun, 7 Şubat'ta kaçırılan ve ailesinden 450 bin TL fidye istenen Özcan Eren'e (22) ait olabileceği değerlendirildi. Geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, kesik kolu DNA incelemesi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Jandarma ve polis ekipleri, Su Altı Arama Kurtarma Timi ile kesik kolun kime ait olduğunu belirlemek için baraj gölü ve çevresinde arama çalışması başlattı.

İlçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, Özcan Eren'in en son ilçe çıkışında görüldüğünü ve veteriner hekim Mehmet T.'nin otomobilinde olduğunu belirledi. Görüntülerde ayrıca, Mehmet T.'nin ilçeye dönerken yalnız olduğu saptandı. Mehmet T.'nin son cep telefonu görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinde yapıldığı tespit edildi.

450 Bin TL fidye istemiş

Bunun üzerine jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla Mehmet T. evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren Mehmet T.'nin, fidye mektubunu yazdığını itiraf ettiği ancak cinayeti işlemediğini ileri sürdüğü öğrenildi. Mehmet T.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Özcan Eren'in ailesinden, kesik kolla karşılaştırılması için DNA örneği alındığı, öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayında olay ile ilgili son durumu açıkladı şu açıklamayı yaptı; "Soma 22 yaşındaki genç çocuğunun telefon sinyalli en son Sevişler Baraj Gölü'nün kıyısında vermişti. Cumartesi günü öğle saatlerinde baraj gölü çevresine giden vatandaşlar omuzdan düzgün bir şekilde kesilmiş olan bir insan kolu buldular. Hemen emniyet yetkililerine haber verildi. İhbar sonrası olay yerine Soma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede kesik insan kolunun bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı. Kesik kolun DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderdi ekipler. Özcan Eren'den kesik kolu karşılaştırılması için yine DNA örneği alındı. Pazar günü Jandarma ve polis ekipleri,su altı arama timi baraj gölü çevresinde arama çalışması başlattı.Aramalarda herhangi bir insan vücuduna ait henüz bir parça bulunamadı. Çünkü baraj gölünün altı çamur bataklıkmış o yüzden arama çalışmaları çok zor yürüyor. Emniyet ekipleri bu kesik kolu programımızda aradığımız 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olabileceğini değerlendirdi. Çünki Soma çevresinde kayıp bir erkek yok." açıklamasını yaptı.