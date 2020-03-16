Adana'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü anlar kameralara yansıdı!

Kavga sonrası yakalanarak gözaltına alınan Tufan ve Tamer Yeşil, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kardeş olan Tufan ile Tamer Yeşil, Mehmet G.'den 56 bin lira değerinde tavuk satın aldı.

Tufan ve Tamer Yeşil, borçlarını ödemeden Mehmet G. hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ali A. ile Abdullah A., borcu tahsil etmek ve bir kısmını almak için Tufan ve Tamer Yeşil kardeşlerin Süleyman Vahit Caddesi'ndeki iş yerine gelerek 56 bin lirayı istedi.

Kardeşlerin, borcun bir kısmını ödedik, geriye 20 bin lira kaldı. Borcumuz size değil. Size para veremeyiz? demesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Tufan Yeşil, bıçakla Ali A. ile Abdullah A.'yı yaraladı.

Kardeşi Tamer Yeşil ise parayı isteyen kişileri sopayla darbetti. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.