TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Survivor’ın 20. yeni bölümünde dokunulmazlık yarışı nefesleri keserken, ada konseyinde oylama heyecanı yaşandı. Survivor’da bu akşam dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı aralarından bir yarışmacıya veda edecek takım oldu. Peki Survivor’da bu akşam ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da bu gece yaşananlar…

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor’ın bu akşamki ada konseyinde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı. Dokunulmazlığı kaybederek Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek olan Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Cemal Can oldu.

ACUN’DAN AYAK TENİSİ TEKLİFİ

Acun Ilıcalı, Yasin ile Ardahan’a ayak tenisi teklifinde bulundu. Ilıcalı, ‘Ben İrem ile olacağım, eğer kazanırsanız iki saat boyunca sınırsız yemek hakkı elde edeceksiniz’ ifadelerini kullandı. Tüm yarışmacıların Yasin-Ardahan ile Acun-İrem arasında oy kullanabileceğini, Yasin ile Ardahan’ın kazanması durumunda iki saat boyunca sınırsız yemek yeme fırsatı yakalayacağını açıklayan Ilıcalı, kaybedenlerin de bir tabak pilav yiyebileceğini açıkladı.

Diğer yandan Survivor 21.bölüm Fragmanı da yayınlandı...