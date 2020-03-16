Survivor 21.bölüm Fragmanı
Survivor 2020'nin bu akşamki 20. bölümünde haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde ada konseyi heyecanı yaşandı. Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kaybetmesi nedeniyle arasından bir kişiye veda edecek taraf oldu. Peki Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? 21.bölüm Fragmanı yayınlandı...
TV8 ekranlarında bu akşam yayınlanan Survivor’ın 20. yeni bölümünde dokunulmazlık yarışı nefesleri keserken, ada konseyinde oylama heyecanı yaşandı. Survivor’da bu akşam dokunulmazlık yarışını kaybeden Gönüllüler takımı aralarından bir yarışmacıya veda edecek takım oldu. Peki Survivor’da bu akşam ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’da bu gece yaşananlar…
SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Survivor’ın bu akşamki ada konseyinde ilk eleme adayı Gönüllüler takımından çıktı. Dokunulmazlığı kaybederek Salı akşamı aralarından bir kişiye veda edecek olan Gönüllüler takımında ilk eleme adayı Cemal Can oldu.
ACUN’DAN AYAK TENİSİ TEKLİFİ
Acun Ilıcalı, Yasin ile Ardahan’a ayak tenisi teklifinde bulundu. Ilıcalı, ‘Ben İrem ile olacağım, eğer kazanırsanız iki saat boyunca sınırsız yemek hakkı elde edeceksiniz’ ifadelerini kullandı. Tüm yarışmacıların Yasin-Ardahan ile Acun-İrem arasında oy kullanabileceğini, Yasin ile Ardahan’ın kazanması durumunda iki saat boyunca sınırsız yemek yeme fırsatı yakalayacağını açıklayan Ilıcalı, kaybedenlerin de bir tabak pilav yiyebileceğini açıkladı.
Diğer yandan Survivor 21.bölüm Fragmanı da yayınlandı...