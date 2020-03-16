MEDYA

Gel Dese Aşk 3. bölüm fragmanı

Gel Dese Aşk dizisi 3. yeni bölümüyle 22 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de olacak. Gel Dese Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Gel Dese Aşk 22 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de...

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca toplam 18 yeni tip koronavirüs vakası olduğunu açıkladı
FED faiz indirdi! İşte doların ilk tepkisi
Galatasaray Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
İran'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 138'e yükseldi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Kimsenin memnun olmadığı bir akşamdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şampiyon 25. bölüm fragmanı
Tozkoparan 51. bölüm fragmanı
ALES başvurusu ÖSYM AİS ekranı açıldı TC ile giriş
Kalk Gidelim 102. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 11. bölüm 2. fragmanı
Denizbank emekli promosyon ödemesi 2020 kaç para oldu?
Ramo 10. bölüm 2. fragmanı
Recep ayı ne zaman bitiyor 2020 Şaban ayı başlangıç tarihi