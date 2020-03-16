İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) şarkıları! Halk birbirlerine destek oluyor

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısının 3 bin 199'a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Vuhan'da olmak üzere 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Avrupa'nın virüsten en çok etkilenen ülkesi İtalya'da Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı çok yüksek seviyelere ulaştı.

İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 368 kişi daha artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi. Ölüm en çok gerçekleştiği Avrupa ülkesi olan İtalya'da moral için şarkılar çalınmaya devam ediliyor. İtalya'da halk,İtalya Milli Marşını ve diğer İtalyan halk şarkılarını söyleyerek birbirlerine destek oldular.