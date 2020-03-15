CHP

CHP'nin kongresine koronavirüs engel olamadı

Koranavirüse karşı alınan tüm tedbirlere rağmen kongre gerçekleştiren CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kadın üyelere konuşma yaptı.

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası, CHP de kendi bünyesinde tedbir alarak, '37. Olağan Kurultayı'nı ve parti içinde yapılacak tüm kongreleri erteleme kararı almıştı.

Partisinin kongre için aldığı tüm tedbirleri hiçe sayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, '14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Kongrede kadınlara seslenen Kaftancıoğlu, konuşmasında, "Bu memleketin tek derdi koronavirüs değil" ifadelerine yer verdi.

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