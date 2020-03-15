Prof. isimden dikkat çeken uyarı! Çöl çekirgeleri Türkiye'yi istila eder mi?

Sevgili, Afrika´dan başlayarak yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilasını değerlendirdi. Çöl çekirgesi sürüsünün Türkiye'ye gelebileceğini düşünmediğini belirten Sevgili, "Geliyorlar bizi yok edecekler' gibi bir durum yok. Ülkemizde var olan tehdit edici türler var, bunları kontrol etmek gerekiyor" dedi.

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti.