'Dönüşümüz yok' deyip ağızlarını diktiler dirimizi almıyorlarsa ölümüzü yollayın...

Suriyeli mülteciler, 28 Şubat'tan bu yana sınır kapılarında bekleyişleri sürüyor. Avrupa hayalleri kuran mültecilerle ilgili paylaşılan video ise gündem oldu.

Gazeteci Murat Bay, Twitter hesabında iki mültecinin ağzı dikili videosunu paylaşarak şunları kaydetti: “Geçen hafta 18 yaşında Afgan bir genç önüme dikilip ‘buradan dönüşümüz yok. Ya yeni yaşamlarımıza kavuşacağız ya da öleceğiz. Dirimizi kabul etmiyorlarsa ölülerimizi Yunanistan’a yollayın’ demişti. Bugün iki mülteci ağızlarını dikerek açlık grevine başladı.”