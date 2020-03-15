Dubai Şeyhi'ne ait lüks yat Bodrum'da 2 milyon liralık yakıt aldı!

Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi.

Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum’dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.