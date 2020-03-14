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Olay görüntüler! Esnafın koronavirüs şakası kalpten götürüyordu

İran'da arkadaşları bir esnafa koronavirüs şakası yaptı. Adam o kadar dehşete kapılıyor ki, şaka olduğu söylendiği halde korkudan konuşamadı.

İran’da son gelen bilgilere göre koronavirüs nedeniyle 97 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece salgın başladığından beri ölenlerin sayısı 611’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, vaka sayısının da 1.365 kişi artarak 12 bin 729'a çıktığını duyurdu.

Koronavirüs, Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm bölgelere yayılmıştı. Ülkede okullar ve üniversitelerde eğitime ara verilmiş, spor ve sanat etkinlikleri de 20 Mart’a kadar durdurulmuştu.

Öte yandan sosyal medyada yayılan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde İran'da kapalı çarşıda bir esnafa koronavirüs şakası yapıldığı görülüyor. Şakaya maruz kalan adam az daha kalpten ölecekti. Adam öyle korktu'ki şaka olduğunu söyledikleri halde korkudan konuşamadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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