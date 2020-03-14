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Gloria Gaynor, Coronavirüse karşı 'I Will Survive' ile akım başlattı

ABD’li ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Ben Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Birçok kişi, aynı şarkı eşliğinde ellerini yıkarken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadığı kısa görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü. ‘I Will Survive Challenge’ adı altında kullanıcılar da Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğnide ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında mümkün olduğunca sık ellerin yıkanması bulunuyor.

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