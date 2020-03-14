İtalyanlar market kuyruğunda Coronavirüs nedeniyle böyle önlem aldı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirus salgını neredeyse tüm dünyayı etkisine altına almışken Çin'in ardından en çok ölümler İtalya'da gerçekleşti. İtalyanlar, salgın nedeniyle evlere kapandı. Yalnızca zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkan vatandaşlar, Coronavirüs'ten korunmak için ellerinden geleni yapıyor.

Son olarak İtalya'da market ve eczane gibi noktalarda görüntülenen İtalyan vatandaşların, kuyruklarda aralarına mesafe koyarak sıraya girdikleri gözlemlendi.





