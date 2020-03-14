Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında bulunan cesetler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.

Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan 7 cesedin, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mültecilere ait olduğu belirlendi.

Cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.