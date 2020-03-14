HABER /  GALATASARAY

Yusuf Günay: Galatasaray zoru sever

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yarın sahalarında oynayacakları Beşiktaş derbisini kazanacaklarını belirterek, "Galatasaray zoru sever. Güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak derbide, 49 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray, 43 puanla 5'inci basamakta yer alan Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

ŞOK BASKI VE HIZLI HÜCUM
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesi tek hedef 3 puan. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını Adem Büyük dışında tam kadro sürdürürken, teknik heyet dev maçın stratejisini belirledi. Beşiktaş savunmasının zaafları üzerine şok baskı ve hızlı hücumlar düşünen Galatasaray'da planlar özellikle Onyekuru ve Feghouli üzerine yapıldı. Ayrıca Falcao'nun mümkün olduğunca çok topla buluşması için taktikler belirlendi.

"GÜZEL OYUN, İYİ NETİCE"
Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Demir Grup Sivasspor maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivasspor maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Galatasaray zoru sever. Yarın güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Günay şampiyonluk yarışı ile ilgili ise "Şu anda şampiyonluk için bir şey demeyeyim. Maç maç düşünüyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu için 'casusluk' soruşturması mı başlatıldı
Van Valiliği açıkladı: İran sınırında 7 mültecinin cesedi bulundu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitimle ilgili yeni açıklama
Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı
Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e yanıt sahtekârın dinle ilişkili olduğunu nereden biliyorsun?
PKK'ya ağır darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Katil koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
İznik'te koronavirüse karşı maskeli eldivenli okey
Şampiyonlar Ligi için İstanbul formülü
Trabzonspor'un zirve yarışındaki konuğu Başakşehir
Ronaldinho'ya bir şok daha!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklamaları suç bende dedi Ece Erken'e sahip çıktı
Yorumlar