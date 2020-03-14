Ahmet Hakan'dan Ece Üner'e yanıt sahtekârın dinle ilişkili olduğunu nereden biliyorsun?

Ahmet Hakan, Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'in koronavirüs fırsatçıları için söylediği “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz.” ifadelerine tepki gösterdi.

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Koronavirüs fırsatçıları Ahmet Hakan ile Ece Üner'i karşı karşıya getirdi. Üner'in koronayı bahane edip halkı soyan santekarları eleştirirken “Sorsan hepimiz Müslümanız. Ama gel gör ki namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farz.” sözleri tartışma konusu oldu.

Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz' yazısını hatırlattı

Ece Üner, bir önceki yayınında söylediklerinin çarpıtıldığını ifade ederek Ahmet Hakan'a, tepki gösterdi. Hakan'ın 2017'deki 'Müslüman nasıl olmaz' yazısını hatırlattı. Üner, Hakan'a "Ben günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum" diye seslendi.

Ahmet Hakan ise eleştirilerini bugün de sürdürdü ve köşesinde Ece Üner'e bir kez daha yüklendi:

"Söz konusu ettiği sahtekârların, söz konusu ettiği ahlaksızların onlar olup olmadığı belli değil"

"Yahu Ece Üner!

Bir sahtekârlık, bir fırsatçılık, bir ahlaksızlık gördüğünde...

Aklına niye Müslümanlık geliyor ki senin?

Dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum:

Fırsatçının, ahlaksızın, sahtekârın dinle diyanetle ilişkili olduğunu nereden biliyorsun?

Ayrıca...

Bir iyilik, bir güzellik, ahlaki bir davranış haberini verdiğinde...

Ekrandan seyircilere dik dik bakarak...

“Sayın seyirciler! Biliyorsunuz hepimiz Müslümanız... Bu iyiliğin, bu güzelliğin, bu ahlaklı davranışın nedeni de işte bizim Müslümanlığımızdır” falan diye şöyle afili bir nutuk çekiyor musun?

Tabii ki çekmiyorsun.

Müslümanlığımızın güzel ahlaktaki belirleyiciliğine işaret etmeye hiç mi hiç gerek duymazken...

Müslümanlığımız ile kötü ahlak arasındaki çelişkiye işaret etmeye neden gerek duyuyorsun ki?

Ama bütün bunlar...

Müslümanlık iddiasında bulunup da ahlakı öncelemeyen tiplerin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii...

Bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaç duymayan tipler var.

Ama Ece Üner’in söz konusu ettiği fırsatçıların, söz konusu ettiği sahtekârların, söz konusu ettiği ahlaksızların onlar olup olmadığı belli değil.

Neyse... Söylenecek daha çok söz var ama benim kalkmam lazım. Çünkü elimi 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkama vaktim geldi.