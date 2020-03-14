Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirleri duyururken, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim" diye uyarıda bulundu.

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Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'yi de tehdit ediyor.

14 Mart 2020, saat 08.50 itibariyle Türkiye'de kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan hasta sayısı; 5. Salgın sonucu Türkiye'de henüz ölüm gerçekleşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ölümlerin yaşanmaması adına uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Twitter hesabından bir dizi paylaşımlarda bulunan ve salgına dair son gelişmeleri aktaran Koca, bir hususta üstüne basa basa uyarılarda bulundu:

"1 seyahat, 1 kişi ve 1 tek risk değildir"

YURT DIŞINA GİDİŞ DÖNÜŞ UYARIMIZDA KESİNLİKLE ISRARCIYIZ. 1 seyahat, 1 kişi ve 1 tek risk değildir. Sonucu 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir. Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim. Yurt dışındaysak orada tedbir alalım. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR.

YURT DIŞINA GİDİŞ DÖNÜŞ UYARIMIZDA KESİNLİKLE ISRARCIYIZ. 1 seyahat, 1 kişi ve 1 tek risk değildir. Sonucu 82 milyonu etkileyebilecek bir risktir. Mümkünse hiçbir ülkeye gitmeyelim. Yurt dışındaysak orada tedbir alalım. TEDBİRLERİ NE KADAR SIKI TUTARSAK, TEHDİT O KADAR ZAYIFLAR. pic.twitter.com/WjZh0wcAtB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020

Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatacak

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak.