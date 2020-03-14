Mesut Özil'den Koronavirüs yorumu

Futbolcu Mesut Özil, "Futbolun şu anda çok önemi yok. Sağlık, her şeyden çok daha önemli" yorumunda bulundu.

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Premier League ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme sebep olan Koronavirüsle ilgili açıklamada bulundu.

''Dikkatli ve düşünceli olun''

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alabileceğiniz tüm önlemleri alın, özellikle yüksek risk altında olanlara karşı dikkatli ve düşünceli olun. Bu küresel sorunla uğraşırken, virüsün yayılmasını engellemek için çalışan doktorlara, hemşirelere ve bilim adamlarına teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Büyük baskı altındalar, saygı ve minnettarlığı hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arteta virüse yakalandı

Türk asıllı Alman oyuncunun forma giydiği Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'da yeni tip corona virüs (Kovid19) tespit edildiği duyurulmuştu.