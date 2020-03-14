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Son dakika yolcu otobüsü tıra arkadan çarpı onlarca yaralı var

Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı

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İstanbul'dan Adana'ya giden Mehmet İspir idaresindeki 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, Cavit Kızılkaya kontrolündeki 01 ADF 774 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs yolun dışına savruldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 yolcu ile otobüs firmasından 2 kişi yaralandı. Tır sürücüsü Kızılkaya, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Otobüs denetime takılmış ama!

Öte yandan yaralı yolcu Yakup Menteş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a gittiğini belirterek, Esenler Otogarı'ndan çıktığı sırada trafik polislerinin, lastiklerinin basıncını ölçtüğü otobüsün gidişine izin vermediğini kaydetti.

Otogarın dışında köprü altında bizi otobüse bindirdiler

Yolcuları başka bir servise bindirerek otogarın dışına çıkardıklarını anlatan Menteş, "Otogarın dışında bir köprü altında bizi tekrar aynı otobüse bindirdiler. Ben arka taraflarda oturuyordum, arkadaşlar şoförün uyuduğunu söylediler." diye konuştu.

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