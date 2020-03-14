KKTC'de OHAL ilan edildi Türkiye dahil tüm ülkelerden giriş çıkış yasak

Koronavirüslü (Covid-19) vaka sayısının 5'e çıktığı KKTC'de Bakanlar Kurulu adada adeta OHAL ilan etti. Kurul kararına göre, 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplantı sonrası açıklama yaparak, alınan kararları şöyle sıraladı:

Zorunlu kamu hizmeti dışındaki bütün memurlar izinli

- Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.

Temel ihtiyaçları karşılayanlar hariç tüm işletmeler kapatıldı

- Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

- Bakanlar Kurulu, önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

KKTC'ye girişler 1 Nisan'a kadar durduruldu

- 14 Mart 2020 saat 02.00 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

- Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

Dernek e lokal toplantıları yasaklandı

- 14 Mart 2020 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.

- Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

Okulların tatili 27 Mart'a kadar uzatıldı

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs'taki tüm okulların tatil süresi 27 Mart'a kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.