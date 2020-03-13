Bakan açıkladı: Cezaevleri görüşleri ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada, ''Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelenmiştir''ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Adalet Bakanlığımıza dair aldığımız önlemleri uygulayacağız. Dün toplantıda aldığımız kararlar oldu. Nisan sonuna kadar yurt dışı seyahatlerinin iptali konusunda kararları almıştık.

Özellikle bugün itibari ile ceza infaz kurumları kapsamında, hastalık belirtileri olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, kabul durumunda solunum enfeksiyonu olanların belirli bir alana alınması kararlaştırıldı. Açık ve kapalı cezaevilerinde 2 hafta boyunca görüşler ertelenmiştir. Kamuda çalışanların özel izinleri ertelenmiştir. Bu haklar ise saklıdır, daha sonra verilecektir.