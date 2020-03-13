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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi

Demirören Haber Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada; Başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, etik ilkelere aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kuruluna sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından sevklerle ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle 'Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kuruluna sevkine karar verilmiştir" denildi.

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