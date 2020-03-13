TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.Abone ol
Türkiye'nin çeşitli illerinden göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akınları sürüyor.
Yoğunluğu Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde oluşturan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuyor.
"TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede"
BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu.
Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2020
Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...
Semalarımızda Hür ve Özgür..https://t.co/wBUnksyyP1#MilliTeknolojiHamlesi ✈🚀🇹🇷 pic.twitter.com/TDlnB4Jd19
İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye... Semalarımızda hür ve özgür" notunu paylaştı.