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Süper Lig maçları ertelenecek mi? Servet Yardımcı açıkladı

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, ''Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir.'' dedi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da olumsuz etkiledi.

Süper Lig maçlarının Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklandıktan Galatasaray Kulübü ''Ligler ertelensin'' talebinde bulundu. Bu talep üzerine spor kamuoyunda liglerin erteleneceği iddiaları konuşuluyordu.

''Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir''
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, konuyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada ''Süper Lig maçlarının ertelenmesi söz konusu değildir.'' ifadelerini kullandı.

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