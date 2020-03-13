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Milli sporcu Selin Şahin, İtalya’da karantina altına alındı

İtalya'da karantinada altına alınan milli sporcu Selin Şahin Şahin, "15-20 gün sürecek. Güvendeyim bütün İtalya bu kurala uyuyor." dedi.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi sporu da olumsuz etkiledi.

''Uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim''
İtalya'da birçok spor organizasyonun ertelendiği ve sayısız can kaybının yaşandığı bir ülkede hayatına devam eden milli sporcu şu ifadeleri kullandı; ''İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair. Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım.''

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, İtalya’nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer olarak Avrupa’da forma giyecek ilk Türk kadın basketbolcu olmuştu.



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