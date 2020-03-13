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Van'da takla atan araçtan sağ kurtuldu mucizenin resmini çizdi

VAN'da otoyolda ilerleyen Ahmet Ekici yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı takla attı. Kazada hurda yığınına dönen araçta sıkışan Ekici bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Van'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan kamyonetin sürücüsü Ahmet Ekici, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ekici, tedavi altına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Gürpınar yolunun Çavuştepe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ekici yönetimindeki 65 ER 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı otomobil adeta hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Ekici, aracın içinde sıkışt. İhbar üzerine,kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Ekici'yi sıkıştığı yerden yaralı çıkardı. Sağlık görevlilerince ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ekici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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