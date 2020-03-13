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Muslera'dan Koronavirüs açıklaması

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: "Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir" dedi.

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, korona virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.

"Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir''
Muslera yorumda, korona virüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.

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