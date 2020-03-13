Selin Ciğerci erkek hali nasıldı gerçek adı nedir?

Ameliyatla erkek olan Selin Ciğerci başından geçenleri anlattı. Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası babasının bakışlarını hiç unutmadığını söyleyen Selin Ciğerci o dönem çok düşkün olduğunu söyleyen babasıyla 5 yıl boyunca görüşmediğini söyledi. Peki Selin Ciğerci'nin babası kimdir?

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Çektiği videolar ve eşi Gökhan Çıra ile yaşadıkları ile sık sık magazin basınına gündem olan Selin Ciğerci kadın olmadan önceki halini ve o dönem ailesi, özellikle babasıyla yaşadığı üzücü olayları anlattı. Babasına çok düşkün olan Selin Ciğerci o dönem babasıyla 5 yıl boyunca konuşmamış. Yıllar sonra babasıyla karşı karşıya gelen Selin Ciğerci, babasının bakışlarını ise unutamamış. Peki düğününde kızına altın kemer takan Selin Ciğerci'nin babası kim, ne iş yapıyor?

Taksicilikten tezgahtarlığa ardından sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa kariyer adımlarını birer birer çıkan Selin Ciğerci, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Gör Beni'ye katıldı. Samimi tavırlarıyla takipçilerinin gönlünü fetheden Ciğerci, Çağlayan'ın sorularına da aynı samimiyetle cevap verdi.

Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını anlattı.

Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.

Babasının evden kovmasıyla neler yaşadığını ise Selin Ciğerci, şu sözlerle aktardı:

"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

''Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım.''

''Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu."

Ardından Armağan Çağlayan, "Peki babanla nasıl barıştın?" diye sorunca Ciğerci, bir hayli duygulandı:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."

Peki 5 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, ne zaman erkek oldu ve erkek hali nasıldı araştırmaları ise başladı.

Şu sıralar DJ'lik yapan Selin Ciğerci 3 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 35 yaşında.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti.

3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katılmış ve o dönem hareketleri ile çok konuşulmuştu.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Selin Ciğerci'nin babası ile arası cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında açılmıştı. Uzun süre babasıyla görüşmeyen Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi.

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.