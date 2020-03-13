Trabzonspor'da Sörloth'un durumu netlik kazandı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyordu. Kulüp doktoru Hakan Ayaz MR sonuçlarını değerlendirdi, bilgi verdi

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Trabzonspor Kulübü sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi hakkında açıklamalarda bulundu,Kulüp doktoru Hakan Ayaz çekilen MR sonuçlarını değerlendirdi.

Sörloth oynayabilir sakınca yok

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin MR’larının çekildiğini belirterek, “Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain tespit edilen Alexander Sörloth’un klinik gidişatı iyi yönde olup, Pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir" diye konuştu.

Kamil Ahmet 3-6 hafta sahalardan uzak

Doktor Hakan Ayaz, "Gaziantep FK maçı sonrası arka adale şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Futbolcumuzun sahalara dönüş süresi 3-6 hafta olarak öngörülmektedir" Açıklamalarını yaptı.