HABER /  GÜNCEL
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz

MSB'den, Rus askeri heyetiyle görüşmelere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Rus askeri heyetiyle görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir" denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Rus askeri heyetiyle görüşmelere ve Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde devam etti:

"Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir ayda Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi."

FETÖ ile mücadele

MSB tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016'dan bugüne 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor" denildi.

Corona virüs tedbirleri 

MSB'nin yaptığı açıklamada "Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
NY Times'ın ardından BBC'den Türkiye için algı operasyonu
Dolar kuru bugün 6.32'yi gördü! Corona virüsle gerilen doların son durumu
Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
TSK'da koronavirüs önlemleri izinler iptal koruyucu kıyafet ve termal kamera
Gana'nın ilk koronavirüs hastası Türkiye'den gitti Gana üçüncü ülke oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni koronavirüs açıklaması telefon numarası verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet Miraç Kandili nedir?
ALES başvuru 2020 AİS ekranı açıldı ALES nedir kimler girer?
Everton da Corona virüsten golünü yedi
Corona virüs Hızlı ve Öfkeli serisini de vurdu
EBA ders uzaktan eğitim girişi şifre nasıl alınır 2020-EBA giriş
Yorumlar