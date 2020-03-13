Corona virüs Hızlı ve Öfkeli serisini de vurdu

Dünyada bütün planları altüst eden Corona virüs, bu kez sinema sektöründen Hızlı ve Öfkeli 9'u vurdu. Yapılan açıklamada Mayıs ayında vizyona girecek filmin ertelendiği duyuruldu.

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Corona virüsü dünyayı örümcek ağı gibi sararken bir haber daha sinema sektöründen geldi ve Hızlı ve Öfkeli 9’un çıkışı bir yıl ertelendi.Öte yandan Oldukça yüksek bir gişe beklentisi olan ve büyük bir kitlenin merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 9 ertelenen ilk film değil.

Corona, sinema dünyasını da esiri altına almaya devam ediyor

Corona virüsünün nedeniyle çıkışı ertelenen diğer yapımlar Peter Rabbit 2, A Quiet Place 2 ve No Time To Die oldu.

Hızlı ve öfkeli 2021'e sarktı

Hızlı ve Öfkeli’ye dönecek olursak Twitter hesabında yapılan paylaşımda normal şartlarda Mayıs ayında gösterime girmesi planlanan filmin, Nisan 2021’e kadar sinemalarda olmayacağı belirtildi.