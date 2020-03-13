HABER /  SPOR
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

UEFA'dan Koronavirüs nedeniyle erteleme kararı

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Abone ol

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs yüzünden çok sayıda organizasyonun ertelenmesine karar verilirken, bir kısmı da belli bir süre seyircisiz oynanacak.

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini duyurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs vakası 2'ye çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Gana'nın ilk koronavirüs hastası Türkiye'den gitti Gana üçüncü ülke oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni koronavirüs açıklaması telefon numarası verdi
Ronaldo'nun corona virüs için ada aldı iddiasına Georgina Rodriguez'den fotoğraflı yanıt
Koronavirüsün tükettiği makarna için zam ve stok duyurusu
Ankara'dan suyla ilgili ilginç koronavirüs kararı! Mansur Yavaş duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
KKTC'de koronavirüslü hasta sayısı 5'e yükseldi
EBA ders uzaktan eğitim girişi şifre nasıl alınır 2020-EBA giriş
Mehmetçik için koronavirüs önlemleri izinler iptal koruyucu kıyafet ve termal kamera
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı
Sergen Yalçın'dan eski öğrencisine kanca
AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu
Yorumlar