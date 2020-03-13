UEFA'dan Koronavirüs nedeniyle erteleme kararı

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan korona virüs, hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkiledi. Virüs yüzünden çok sayıda organizasyonun ertelenmesine karar verilirken, bir kısmı da belli bir süre seyircisiz oynanacak.

UEFA, önümüzdeki hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini duyurdu.