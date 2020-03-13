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Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını bildirdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS) uygulamasının Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirildiğini, hastaların uygulama kapsamında avuç içi veya parmak izini okutarak muayene olduklarını hatırlattı.

Bulaşıcı hastalık riskine karşı bir dizi tedbir almayı öngördüklerini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulama zorunluluğunu askıya aldık. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek."

Selçuk, yeni tip corona virüsle ilgili önlemleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda vakitlice aldıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, hiçbir virüs tedbirimizden daha güçlü değildir" ifadesini kullandı.

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