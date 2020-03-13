Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni koronavirüs açıklaması telefon numarası verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları değerlendirdi ve uzaktan eğitimle ilgili öğrenci ve velilerin merak ettiği konularla ilgili açıklamalar yaptı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadelede okulların tatil edilmesiyle ilgili velilerin merak ettiği konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi.

Salgın kapsamında eğitime ara verilmesinin 'tatil' değil 'tedbir' olduğunu belirten Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili şunları söyledi:

Tatil değil tedbir

"Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu.

Uzaktan eğitim

(Uzaktan eğitim) Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi.

"eba.gov.tr" ve 444 0 632 numaralı telefon

Bizim tedbir olarak gördüğümüz eğitim içerikleri "eba.gov.tr" den her türlü ayrıntısıyla görülebilir. Ayrıca 444 0 632 no'lu telefonumuzdan da yine 24 saat erişip eğitimle ilgili, bu konularla ilgili her türlü sorularını sorabilirler.

Soruların cevapları sitemizde görülebilir

Sıkça sorulan sorular listesi yaptık. Kamuoyundan bize gelen çok sayıda soru var. Bu soruların hepsinin cevaplarını da şu anda mevcut sitemizde görebilirler."

Uzaktan eğitim nasıl olacak?

Türkiye’de ilk resmi koronavirüs vakasının görülmesinin ardından dün 16 Mart’tan itibaren okullar bir hafta tatil edildi. Ardından gelen 23 Mart’ta başlayan bir haftalık süreç için de eğitimin online olarak yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde aldığı önlemler kapsamında uzaktan eğitimin adresi ise internette Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve televizyonda ise TRT kanalları olacak.

EBA’ya eba.gov.tr adresinin yanısıra iOS ve Android için geliştirilen mobil uygulamalarına App Store ve Google Play üzerinden erişilebilecek. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamak için 2012 yılında geliştirilen EBA’da neler var? Kimler kullanabiliyor? Sisteme nasıl giriş yapılabiliyor? Tüm Türkiye’nin merak ettiği bu sorunların cevaplarını bir araya getirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih Projesi kapsamında online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA),tüm ders içeriklerini internet üzerinden sunuyor.

MEB bünyesindeki Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (Yeğitek) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan EBA’ya, eba.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. Platforma “Öğrenci”, “Öğretmen” veya “Veli” olarak giriş yapılabiliyor.