AÖL sınavı 2020 ne zaman MEB yeni sınav tablosunu duyurdu

Türkiye'de görülen koronavirüsün ardından binlerce öğrencinin gireceği AÖL sınavları iptal mi oldu araştırması başladı. Açık lise sınavları 2. dönem sınavı 21-22 Mart'ta yapılacak. Türkiye dışında yapılacak AÖL sınavları ise iptal edildi.

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AÖL'de, 2. dönem sınavları öncesinde MEB'ten sınav erteleme duyurusu yayınlandı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde yurt dışında gerçekleştirilecek AÖL sınavları ertelendi. Türkiye'de sınav giriş yerleri de 18 Mart’ta internet üzerinden erişime açılacak. İşte AÖL sınavları hakkında detaylar...

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI YURTDIŞI SINAVLARI İPTAL EDİLDİ: Türkiye’de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Yurt dışı programı sınavları ile ilgili açıklama yaptı. 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Azerbeycan, Bakü, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa ve Suudi Arabistan ülkelerinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu II dönem sınavları tedbir amaçlı ertelendi.

AÖL 2.DÖNEM SINAV TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Kurumları yurt dışı programı sınavlarının tedbir amaçlı ertelenmesinin ardından öğrenciler ülkemizde yapılacak AÖL 2. dönem sınavlarının tarihlerinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Açık Lise 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili değişiklik yapılmadı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVI NE ZAMAN: Açıktan Lise eğitimlerine devam eden adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) 2. dönem sınavları 21-22 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri:

20 Nisan-11 Mayıs 2020 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri: 21 Nisan-15 Mayıs

2020 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması: 1 Temmuz 2020 Çarşamba

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Tarihi: 4-5 Temmuz 2020 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 3 Dönem Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi : 27 Temmuz 2020 Pazartesi