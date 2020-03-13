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Bursa'da aracında kalp krizi geçiren genci trafik polislerinin duyarlılığı kurtardı

BURSA'da otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşıp kalp krizi geçiren Burak Özdemiroğlu, bölgedeki trafik polisleri tarafından büyük fedakarlık ve duyarlılıkla hastaneye yetiştirildi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren 22 yaşındaki Burak Özdemiroğlu, trafik polisleri tarafından hastaye yetiştirildi. Sağlık durumunun iyi olduğı öğrenilen sürücü, tedaviye alındı.  

Polis direksiyon başına geçti

Burak Özdemiroğlu, dün akşam 16 Y 0750 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Sürücü, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde aracını durdurdu. Duran otomobili fark edip yanına gelen trafik polisleri, fenalaşan sürücüyü hastaneye götürmek için hızla harekete geçti. Özdemiroğlu, sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa alındı. Bir trafik polisi de otomobilin direksiyonuna geçti. Ekip otosunun eskortluğu eşliğinde, trafik polisi otomobili, İnegöl Devlet Hastanesi'ne hızla sürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Burak Özdemiroğlu, tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafik polislerinin duyarlılığı herkes tarafından takdir topladı.

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