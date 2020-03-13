Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanının koronavirüs açıklaması korkuttu

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu." dedi.

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Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, yaklaşık 5 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan koronavirüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu.

London School of Hygiene and Tropical Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı koronavirüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

Çok yakın temas gerektiriyordu

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

Eyaletler arası geçişler yasaklanmalı



ABD Başkanı Trump’ın Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını eleştiren bilim insanı, ABD’de eyaletler arası seyahatin engellenmesinin daha mühim olduğunu iddia etti.

Bilim insanı corona virüsün "gerçekten kötü bir durum" olma potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

Ebola virüsünü keşfetmişti

AIDS ile mücadele çalışmışlarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.