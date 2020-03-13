HABER /  DÜNYA
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanının koronavirüs açıklaması korkuttu

Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu." dedi.

Abone ol

Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot, yaklaşık 5 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve yüzün üzerinde ülkede rastlanan koronavirüs 5 bine yakın kişinin hayatına mal oldu.

London School of Hygiene and Tropical  Medicine Direktörü Peter Piot, İngiliz basınına koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sky News'e konuşan Belçikalı bilim insanı koronavirüsün Ebola'dan daha ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

Çok yakın temas gerektiriyordu

Piot, konu ile ilgili gelen soru üzerine "Bugünkü durum, Ebola'dan çok, çok daha kötü. Ebola, bulaşması için çok yakın temas gerektiriyordu. Yani bu kelimenin tam anlamıyla birisiyle konuşarak yakalayabileceğiniz bir şey, bu da diğer virüsler için geçerli değil" dedi.

Eyaletler arası geçişler yasaklanmalı

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa ülkelerine uyguladığı seyahat yasağını eleştiren bilim insanı, ABD’de eyaletler arası seyahatin engellenmesinin daha mühim olduğunu iddia etti.

Bilim insanı corona virüsün "gerçekten kötü bir durum" olma potansiyeline sahip olduğu görüşünde.

Ebola virüsünü keşfetmişti

AIDS ile mücadele çalışmışlarında aktif rol alan Piot, Ebola'yı ilk keşfeden bilim insanı olarak adını duyurmuştu.

İlgili Haberler
Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanının koronavirüs açıklaması korkuttu Ak Parti'den son dakika koronavirüs kararı! Grup toplantısı iptal
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüse yakalanan ünlüler bakın kimler testleri pozitif çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cuma namazı iptal mi Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan son dakika açıklaması
Koronavirüs sonrası kolonyada talep patlaması oldu Avrupa'ya satışlar durduruldu
Galatasaray ligin ertelemesini istiyor
Korona nedeniyle zirveyi gören dolarda son durum! Dolar fiyatları 13 Mart Cuma
Ak Parti'den son dakika koronavirüs kararı! Grup toplantısı iptal
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması! 3 branş daha seyircisiz oynanacak
ÖNCEKİ HABERLER
Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklamaları suç bende dedi Ece Erken'e sahip çıktı
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat Diyanet cuma kılınışı
MEB ile TFF arasında tarihi imza
İzmir'de uzman çavuş intihar etti geride anne özlemi içeren mektup bıraktı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşi kimdir araba videosu Ece Erken'i bitirdi
EBA nedir online eğitim EBA hangi sınıflar katılabilir?
Yorumlar 2 yorum