Koronavirüse yakalanan ünlüler bakın kimler testleri pozitif çıktı
Koronavirüs salgını tüm dünyayı sarmaya devam ediyor. Ölümcül virüs, birçok ünlü ismi de vurdu. İşte Koronavirüse yakalanan ünlü isimler...
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, herkesi tedirgin etmeye hatta hasta etmeye devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen birçok kişi salgına yakalandı. Ünlü isimlerden de Koronavirüse yakalananlar oldu. İşte Koronavirüs ile hasta bir şekilde mücadele eden o ünlü isimler:
- Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.
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- Ünlü Aktör Tom Hanks, kendisi ve karısının koronavirüs testinde pozitif çıktığını söyledi.
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- NBA oyuncusu Rudy Gobert koronavirus için pozitif çıktı.
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- İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı.
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