Koronavirüse yakalanan ünlüler bakın kimler testleri pozitif çıktı

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, herkesi tedirgin etmeye hatta hasta etmeye devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen birçok kişi salgına yakalandı. Ünlü isimlerden de Koronavirüse yakalananlar oldu. İşte Koronavirüs ile hasta bir şekilde mücadele eden o ünlü isimler:

- Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.