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Cuma namazı iptal mi Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan son dakika açıklaması

TÜRKİYE 'de ortaya çıkan koranavirüs vakaları sonrası cuma namazının iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan son dakika açıklama geldi.

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Cuma namazına ilişkin açıklama yapan Din İşleri Yüksek Kurulu, namazın iptali yönünde bir karar açıklamadı. Ancak virüs sebebiyle namazın evlerde kılınmasını tavsiye etti. Din İşleri Yüksek Kurulu "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir" görüşünü duyurdu.

Bulaşıcı hastalık cuma namazı için mazerettir

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cuma namazına ilişkin açıklaması şöyle:

-Cuma namazı; kitap, sünnet ve icma ile sabit olup, cemaatle kılınan ve şartlarını taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz bir namazdır. Bununla birlikte can ve mala yönelik tehlikeler ve hastalık gibi çeşitli mazeretlerin, Cuma namazına gitmemeyi mubah hale getirdiği bilinmektedir. Bu kapsamda hasta olup Cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından endişe eden kimselerin Cuma namazı kılmakla yükümlü olmadığı kaynaklarımızda açıkça ifade edilmiştir. İslam’ın hayatın korunmasına yönelik aldığı önlem olarak bulaşıcı hastalık durumu da, aşağıda zikredilen şartlar çerçevesinde Cuma namazıyla ilgili bir mazeret olarak değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede;

Cuma namazını evlerinde kılabilirler

Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler. Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.

Bu kişilerin cemaate katılması caiz değil

-Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılmalıdırlar."

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