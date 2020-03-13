HABER /  SAĞLIK
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Ak Parti'den son dakika koronavirüs kararı! Grup toplantısı iptal

TÜRKİYE 'de iki koronavirüs vakasının çıkması sonrası arka arkaya son dakika iptaller yaşanıyor. Kızılcahamam Kampını ertleyen Ak Parti son dakika kararıyla grup toplantısını da iptal etti.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bu hafta grup toplantısının yapılmayacağı açıklandı. AK Parti'de koronavirüs önlemleri devam ediyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın milletvekilleri ile paylaştığı notta şöyle denildi:

Bu hafta grup toplantımız yapılmayacak

"Bu hafta (18 Mart) grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacaktır. Grup toplantılarına sadece milletvekillerinin katılımı ile yapılacaktır. Grup toplantılarının olduğu saatte başka bir program yapılmayacak ve randevu ve toplantı planlanmayacaktır." denildi.

Kızılcahamam Kampı da ertelendi

AK Parti'nin 3-4 ve 5 Nisan'da yapılacak olan Kızılcahamam Kampı, koronavirüs önlemleri kapsamında dün ileri bir tarihe ertelendi

İlgili Haberler
Koronavirüs için 'temizlik' diyen Malatyalılar: Abdestimizi alıyoruz namazımızı kılıyoruz Koronavirüslü 2 hastanın hangi ilde olduğuna dair bilgi sızdı! İtalya'dan gelmiş Abdurrahman Dilipak: Koronavirüsten en iyi kenevir korur Koronavirüs nedeniyle TBMM'ye iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyecek
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye koronavirüs kararları! Okullar kaç gün tatil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve kredi açıklaması! 3 branş daha seyircisiz oynanacak
Bakan Varank: 'Gezinin müsebbibi Abdullah Gül ' Davutoğlu ve Babacan koltuk verilmeyince gitti
Koronavirüslü 2 hastanın hangi ilde olduğuna dair bilgi sızdı! İtalya'dan gelmiş
Okullarda tatil edildi internet ücretsiz! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu katıp yedi
Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de kapkaç anı kameralarda kadın metrelerce sürüklendi
Koronavirüs için 'temizlik' diyen Malatyalılar: Abdestimizi alıyoruz namazımızı kılıyoruz
Ece Erken sevgilisi araba videosu istifa getirdi Ece Erken olayı nedir?
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını uçurdu yüzde bin oranında artış
Ece Erken olayı nedir istifa etti Beyaz TV'den ayrıldı
EBA nedir online eğitim EBA hangi sınıflar katılabilir?
Yorumlar