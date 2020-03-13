HABER /  FENERBAHÇE
ADV Evin ihtiyaçları Şok ucuz
ADV Alışveriş festivali başladı

Fenerbahçe Konya'da galibiyet arıyor

Ligde 6 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, Konyaspor'u yenip 3 puan hasretine son vermek istiyor.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren sarı-lacivertliler, son 6 haftada galip gelmeyi başaramadı.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Maç seyircisiz oynanacak
İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma seyircisiz oynanacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mücadeleye seyirciler alınmayacak.

Fenerbahçe'de eksik çok
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına birçok futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ve Max Kruse, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu iki futbolcunun yanı sıra geçtiğimiz dönemde sakatlıklar yaşayan ve son antrenmanlarda takımla çalışmalara dönen Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve Simon Falette'in ise maç eksikliği bulunuyor. Bu isimlerin maç kadrosunda olması beklenirken, oynayıp oynamayacakları belirsizliğini koruyor.

4 futbolcu cezalı
Fenerbahçe'de 4 futbolcu da kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan ile sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır, Konya'da kadroda yer alamayacak.

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında bulunan Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci ve Vedat Muric ise kart görmeleri durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynayamayacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Okullarda tatil edildi internet ücretsiz! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu katıp yedi
Koronavirüs tatili için anne-babalarla ilgili iddia! Akademik personel ne olacak?
EURO 2020 Koronavirüs nedeniyle erteleniyor
Benzine ikinci büyük indirim geldi! Benzin fiyatları 6 liranın altına indi
Koronavirüs salgını piyasaları vurdu 16 trilyon dolar buharlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu 2 kişi yakalandı
Abdurrahman Dilipak: Koronavirüsten en iyi kenevir korur
Adana'da bir otoparkta 5 lira yüzünden silahlar konuştu
Hamileler idari izinli sayılacak mı yeni açıklama geldi mi?
Şanlıurfa'da yol verme tartışmasında öldürüldü
İnterneti olmayan öğrenci nasıl uzaktan eğitim olacak?
Yorumlar