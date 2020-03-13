Rıdvan Dilmen'den Koronavirüs sonrası seyircisiz maç yorumu

Rıdvan Dilmen, corona virüs tehlikesi nedeniyle spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı ile ilgili olarak ''Ben çok doğru buluyorum kararı. Nisan sonu deniyor ama geriye ya da ileri de çekebilir.'' dedi.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, corona virüs tehlikesi nedeniyle Nisan ayı sonuna kadar spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararını değerlendirdi.

''Ben çok doğru buluyorum kararı''

Verilen kararın doğru olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı; "Devletimiz önemli kararlar aldı. Eğitimde, sağlıkta, tabii ki spor müsabakaları da kalabalıkların olduğu bir ortam. Ben çok doğru buluyorum kararı. Nisan sonu deniyor ama geriye ya da ileri de çekebilir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı daha iyi biliyordur.

''İtalya'nın düştüğü hataya düşmemek için yapılmış bir hamle''

Ülkemizde şükürler olsun ki ölümle karşılaşmadık. İtalya'da herhalde bu konu ciddiye alınmamıştı, futbol müsabakaları seyircili oynanıyordu. Binlerce insanın bir arada olduğu İtalya'nın düştüğü hataya düşmemek için yapılmış bir hamle. Bazı ülkelerde ligleri ertelediler, en azından burada insanlar bu zevklerinden mahrum kalmayacak. Çok çok doğru bir karar alındı. Sezon sonuna kadar maç yok dense, belki hayatımızda önemli bir şey kopmuş olacaktı.

''EURO 2020'nin de 2021'e ertelenmesi söz konusu, %99 olmayacak''

Sağlıklı ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum. Devletimizin bugünlere kadar kazasız belasız gelmesi de önemli. En ufak bir risk almak istemediler herhalde. Çok doğru bir karar olarak görüyorum. Taraftarlarımızın da saygı göstereceğini düşünüyorum. EURO 2020'nin de 2021'e ertelenmesi söz konusu, %99 olmayacak. Biz önlemimizi almıştık, bunu bir diğer radikal karar olarak görüyorum.

''Temizliğe önem veren insanlarız''

Dünya bir panikte. Panikle tedbiri ayırmak lazım. Dünya üzerinde 4700 insan öldü, bu sürede sigaradan ölen bir sürü insan var. Şu andaki virüsün, başka virüslerden çok daha az riskli olduğunu görüyoruz ama bu küresel bir sorun. Temizlik imandan gelir denir, doğru. Biz ülke olarak, toplum olarak temiz bir ülkeyiz, farklıyız. Temizliğe önem veren insanlarız.

''Kırk yılın başında gittik, o da ertelendi diyeceğiz''

Dünya başka bir formata doğru gidiyor. Eğitim, sağlık, politikada birkaç ay sürecek gibi duruyor bu iş. Önce insan, önce sağlık. Sportif faaliyetler yüzyıllardır var. En fazla bir turnuva olmaz. Önemli ligler tehir olacaktır. Kırk yılın başında gittik, o da ertelendi diyeceğiz belki ama insan sağlığı önemli."