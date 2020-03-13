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FETÖ imamı Hazim Sesli'yi cezaevinde şişlediler

FETÖ’nün Bürokrasi İmam olduğu iddia edilen Hazim Sesli’nin kaldığı cezaevi olan Menemen Cezaevi'nde 7 farklı yerinden şişlenerek saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

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İddiaya göre Hazım Sesli, tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevi'nde dün saat 4:30'da ailesi ile telefon görüşmesi yaparken kimliği belirsiz kişilerce şişlendi.Tek kişilik hücrede tutulan Sesli’nin saldırıya uğramasının ardından ailesi yaşananlara tepki gösterdi.

Kazım Sesli’nin eşi Gönül Sesli, “Telefon görüşmesi sırasında yanında bulunan gardiyanların o esnada yanından ayrıldıklarını ve eşinin kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını” aktardı.

Sesli’ye ilk müdahalenin cezaevi revirinde yapıldığını ancak sağlıklı bir bilgi edinemediklerini beliren Sesli, “Maalesef bu mümkün olmadı” dedi.

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