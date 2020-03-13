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Düzce'de evi terkeden eşini ikna edemeyince aşkından kendini ateşe verdi

DÜZCE'de çocuklarını alıp akrabalarının evine yerleşen eşini ikna etmeye çalıştı, red cevabı alınca kendini yaktı.

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Düzce’de, evini terk eden eşini barışmaya ikna edemeyen 40 yaşındaki Enes Y. üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. Vücudunda yanıklar oluşan Enes Y., tedavi altına alındı.

Üzerine benzini döktü, ateşe verdi

Düzce Metek Mahallesi’nde yaşanan olay. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşmesiyle başladı. Enes Y. de gece yarısı eşinin olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı eşine barışmak istediğini söyledi. Kadının, barışma telfini kabul etmemesi üzerine yanında bidonla getirdiği benzini döküp, çakmağı çaktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla soruşturma başlattı.

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