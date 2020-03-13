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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde Corona virüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Gül, "Korona virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yapmış olduğu açıklamasında şunları kaydetti;

"Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz. Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır. Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor. Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor. Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır"

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